Covid-19: in Lombardia 1.795 nuovi casi e 49 decessi

Sono 1.795 a fronte di 22.421 tamponi effettuati i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 49 mentre il tasso di positività si attesta all’8%. In ospedale ci sono 4.341 degenti (-154) dei quali 583 (-9) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 618 più di ieri. La provincia di Milano registra 570 nuovi casi (217 a Milano città), seguita dalla provincia di Brescia (+242) e da quella di Monza e Brianza (207). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 186.

In tutta Italia i positivi sono 15.104 (erano 16.308 ieri) con 352 decessi (erano 553 ieri). In ospedale restano 25.15 degenti (-206) dei quali 2.743 (-41) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 12.156.