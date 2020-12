Vigevano, falso tecnico dell'Enel le sottrae 8 mila euro

Si è presentato alla porta della sua abitazione qualificandosi come tecnico dell'Enel. Lei, pensionata ottantenne residente a Vigevano, lo ha lasciato entrare. L'uomo le ha chiesto di poter verificare l'ubicazione dei contatori. L'ignara vittima lo ha accompagnato in cantina e lui, approfittando di un momento di distrazione, si è impadronito di un cartone contenente 8 mila euro in contanti e diversi monili d'oro per un valore non ancora quantificato.

L'episodio è avvenuto venerdì mattina intorno alle 8. L'accaduto è stato denunciato ai carabinieri di Vigevano che hanno avviato le indagini.