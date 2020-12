Antinfluenzale, in arrivo 27mila dosi in provincia di Pavia per gli over 65

In Lombardia, dal 29 dicembre, saranno disponibili 440mila dosi di vaccino antinfluenzale destinate ai cittadini over 65. Lo ha comunicato la Regione, specificando che di queste, 27mila saranno destinate alla provincia di Pavia. La campagna vaccinale proseguirà anche nel mese di gennaio. «Il quantitativo previsto da Ats Pavia per ogni medico di medicina generale, registrato sul portale dedicato WEBCARE, soddisferà pienamente il fabbisogno residuo degli assistiti del medico – fanno sapere dall'Agenzia Tutela Salute di Pavia – Dal prossimo 29 dicembre ogni medico potrà prenotare le dosi attribuite presso le farmacie del territorio e ritirare il prenotato già dal giorno successivo. Saranno inoltre disponibili numerose dosi di vaccino utilizzabile per la fascia di età 14-18 anni».

Il direttore generale di Ats Pavia Mara Azzi specifica: «Con questa nuova partita di vaccini in arrivo da regione Lombardia, siamo certi di poter finalmente coprire il fabbisogno dei medici di medicina generale di Pavia, che da tempo chiedono maggiore chiarezza su una questione che mai come quest’anno risulta essere molto delicata. La soluzione della piattaforma ci permette di controllare in tempo reale del territorio garantendo l’allineamento tra la quantità di prodotti dispensati e quanto effettivamente consumato. È importante ribadire che soprattutto per i soggetti over 65, indipendentemente dalla presenza di patologie pregresse, la vaccinazione antinfluenzale è fortemente consigliata sia per prevenire eventuali complicanze derivanti dalla comparsa dei sintomi che per semplificare la diagnosi di Covid-19»