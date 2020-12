Cilavegna: scontro tra scooter e auto in viale Artigianato

Un impatto violentissimo tra un’auto, una Mercedes Classe A, e uno scooter. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi (lunedì), intorno alle 18,20 in viale Artigianato, a Cilavegna. Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118 con un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Mortara, e gli agenti della polizia stradale di Vigevano. Tre le persone coinvolte: due ragazze di 21 e 26 anni e un uomo di 33 anni, trasportato in codice giallo in ospedale.