Festività, garantito il servizio di continuità assistenziale

L'assistenza medica nei giorni dal 27 al 24 dicembre e dal 31 gennaio al 6 gennaio sarà assicurata dal servizio di continuità assistenziale, la guardia medica, che verrà supportato dalle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale. Il numero telefonico da contattare per usufruire del servizio è 116117. Tutti i servizi sono stati potenziati numericamente e i medici sono dotati sia di kit per l'effettuazione di tamponi rapidi e di tamponi molecolari che di saturimetri da consegnare ai pazienti a domicilio.

Sarà inoltre garantita la possibilità di effettuare tamponi senza prenotazione presso i “drive through” di Pavia, in via Cascinazza, 29; Voghera, in piazzale Fermi e di Vigevano, presso il palasport in via Gravellona, 68 nei giorni e negli orari indicati sui siti di Ats e Asst. È inoltre possibile effettuare i tamponi presso gli ospedali dell'Asst, del policlinico San Matteo e delle strutture private accreditate, previa prenotazione e nei giorni indicati sui siti delle stesse strutture.

Si ricorda che l'effettuazione del tampone è possibile solo con l'impegnativa del medico di famiglia o, in assenza della stessa, con impegnativa del medico di continuità assistenziale. Nei casi più gravi è sempre possibile rivolgersi al Pronto soccorso o rivolgersi al servizio di emergenza al numero 112.