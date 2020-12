Covid-19: in Lombardia 2.278 nuovi casi e 92 decessi

Sono 2.278, a fronte di 31.939 nuovi tamponi effettuati, i casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è fermo al 7,1%. I decessi sono stati 92 che hanno portato il totale a 24.512. Si registra un aumento dei ricoverati, oggi 4.290 (+58) ma un calo dei degenti in terapia intensiva (540, -21). Guariti e dimessi sono stati 2.235 più di ieri. La provincia di Varese è quella con il maggior numero di casi (+767) seguita da quella di Milano (+462 dei quali 69 a Milano città) e da quella di Como (+249). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 117.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 13.318 ed i decessi 628 con il tasso di positività che scende all'8%. Guariti e dimessi sono 20.315 più di ieri mentre in ospedale restano 24.948 persone (-197) delle quali 2.687 (-44) in terapia intensiva. Due regioni, Molise e Valle d'Aosta, non registrano decessi.