Mortara, ladri in casa: via con 400 euro e articoli di abbigliamento

Ammonta a 400 euro in contati, due giubbotti ed un paio di mocassini "griffati" e due joystick il bottino del furto messo a segno nel pomeriggio di ieri ai danni dell'abitazione di un uomo di 27 anni che via a Mortara. Approfittando della sua assenza i ladri si sono introdotti in casa forzando una finestra e hanno compiuto la razzia.

L'accaduto è stato scoperto dal padrone di casa al suo rientro e denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini.