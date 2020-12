Elachem, piegata Piacenza (79-74) e primato solitario

La Elachem incassa la quarta vittoria in altrettante uscite, rifila il primo stop stagionale a Piacenza e va alla pausa di fine anno da capolista solitaria del girone.

Il primo quarto è dei piacentini (15-23 di frazione) che riescono a prendere il comando delle operazioni e a rintuzzare i tentativi di rientro della Elachem che resta in scia grazie a Giorgio e a una tripla di Passerini. Il secondo periodo però è un'altra cosa: Vigevano c'è e ritrova gli equilibri soprattutto in difesa dove concede appena 16 punti agli avversari. In compenso l'attacco fattura ancora con Passerini (31-34 con 3'01” da giocare) e a 3” dal riposo lungo Bugatti piazza il triplone che riapre tutto il discorso (37-39).

Si torna dentro e la Elachem parte come sa: Tassone e Bugatti segnano con Vico che tiene lì i suoi. Ma dalla schiacciata di Giorgi del 46-46 parte un parziale ducale di 14-4 che spinge lontano la Elachem. Piacenza prova a riavvicinarsi ma ancora un trepunti di Tassone la tiene lontana (58-50 con 5' abbondanti sul cronometro). Planezio colpisce dall'arco lontano e coach Piazza evita l'emorragia chiamando il time-out. Si torna dentro e adesso è Rossi a dare ossigeno ai suoi: la gara sale di colpi e Birindelli pesca Sacchettini per il 65-57 della penultima sirena.

Nell'ultimo periodo Vigevano prova a svoltare con una tripla di Tassone (75-65) ma Piacenza non muore mai e, nonostante gli errori ed un tecnico, è sempre ad un passo. I ducali entrano nell'ultimo minuto con un solo possesso pieno di vantaggio (77-74) con Planezio che sbaglia la tripla dell'aggancio. Gli errori pesano ma adesso la Elachem sa di essere ad un passo dal traguardo: Giorgi fa 2/2 dalla lunetta e scatena la festa.

Elachem Vigevano: Mazzucchelli 10, Passerini 10, Bugatti 15, Gatti 9, Giorgi 12, Cucchiaro 1, Tassone 14, Rossi 5, Bevilacqua 3; n.e. Rosa. All. Piazza

Bakery Piacenza: Pedroni 2, Vico 1, Planezio 21, De Zardo 11, Sacchettini 12, Birindelli 7, Udom 5, Czumbel; n.e. Perin, Guerra e El Agbani. All. Campanella.

Parziali: 15-23, 37-39, 65-57