Covid-19: in Lombardia 2.153 nuovi casi e indice di positività al 6,5%

Sono 2.153 a fronte di 32.926 tamponi effettuati i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Scende ancora il tasso di positività, ora attestato al 6,5%. I decessi sono stati 98 per un totale di 24.610. Si allevia la pressione sulle strutture ospedaliere dove al momento si trovano 4.243 degenti (-47) dei quali 536 (-4) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 2.960 più di ieri. La provincia di Milano è quella con il maggior numero di nuovi casi (+642 dei quali 256 a Milano città), seguita da quella di Brescia (+285) e da quella di Varese (+245). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 154.

A livello nazionale i nuovi contagi sono 14.522 con 553 decessi (erano 628 ieri), mentre guariti e dimessi sono 20.494 più di ieri. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 9.159 con il tasso di positività dell'8,3%. Calano comunque i ricoverati che sono oggi 24.546 (-402) dei quali 2.624 (-63) in terapia intensiva. Per la tredicesima volta nel mese di dicembre nessuna regione registra zero decessi.