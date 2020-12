Vigevano, principio di incendio in un garage di via Basilicata

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio in via Basilicata per un principio di incendio all'interno di un box, segnalato da alcuni passanti. Il tempestivo allarme ha consentito di evitare la propagazione delle fiamme e danni maggiori.

Il garage è stato dichiarato inagibile. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale.