Vigevano, l’auto si schianta contro un ponteggio: 73enne in gravi condizioni

Potrebbe essere stato un improvviso malore del conducente ad aver causato l’incidente che si è verificato questa mattina (giovedì), intorno alle 11,35, in via Santa Maria a Vigevano. Un'utilitaria Mazda è finita contro il ponteggio di un palazzo all’angolo con via Vidari.

In gravi condizioni il 73enne alla guida, che è stato soccorso sul posto dai sanitari del 118, intervenuti con un’automedica e un’ambulanza della Croce Garlaschese, e dai vigili del fuoco; l’uomo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia. In via Santa Maria sono arrivati gli agenti della polizia locale di Vigevano, che dovranno accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.