Diminuiscono i ricoverati, sono 1606 i nuovi positivi in Lombardia

In Italia sono stati registrati 10407 nuovi contagi, con 261 decessi a causa del coronavirus nell’ultimo giorno.

In Lombardia sono 1606 i nuovi positivi accertati (ieri 2628 con 27942 tamponi), a fronte di 15337 tamponi processati (10,4% dei positivi sui tamponi effettuati, ieri 9,4%); 36 i decessi per Covid in Regione nelle ultime 24 ore (ieri 105), dall’inizio della pandemia 24818. In provincia di Pavia i nuovi casi accertati sono 30 (ieri 209). Sempre in Regione, sono attualmente 513 i pazienti in terapia intensiva (-9) e 3839 quelli ricoverati negli altri reparti (-137).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 499 di cui 313 a Milano città

Bergamo: 97

Brescia: 131

Como: 125

Cremona: 26

Lecco: 68

Lodi: 11

Mantova: 96

Monza e Brianza: 141

Pavia: 30

Sondrio: 10

Varese: 341