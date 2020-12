Fermato con 11 dosi di cocaina: i carabinieri arrestano un 61enne

È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il 61enne fermato durante un controllo nella tarda serata del 23 dicembre dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Stradella. L’uomo, residente a Gerenzago, con precedenti per droga, era stato notato mentre passeggiava insieme a una giovane. Perquisito, è stato trovato con 11 dosi di cocaina preconfezionate e 500 euro in banconote di vario taglio.

Anche la ragazza, una 19enne di Corteolona, è stata denunciata in stato di libertà per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti: i carabinieri hanno accertato che poco prima aveva ceduto una dose a un minorenne. Questa mattina (sabato) il giudice del Tribunale di Pavia ha convalidato l’arresto del 61enne, condannato a 1 anno e 2 mesi e al divieto di dimora nella provincia di Pavia. Il denaro provento di attività illecita è stato confiscato.