Minaccia di morte un conoscente per rapinargli l’auto: arrestato a Vigevano

Fingendo di avere un’arma, ha minacciato di morte un conoscente sottraendogli l’auto. Alla vittima, il rapinatore avrebbe raccontato che il veicolo gli serviva per eseguire un piano omicidiario nei confronti della compagna e dei 4 figli, residenti in provincia di Pavia. È successo ieri (venerdì) a Milano. Subito sono scattate le ricerche dell’uomo, 34 anni, con diversi precedenti, scarcerato da poco e con alle spalle una condanna per atti persecutori nei confronti della convivente.

È stato fermato nel pomeriggio di ieri dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di polizia di Vigevano, impegnati in una serie di controlli del territorio. Intorno alle ore 17.45, gli agenti del vicequestore Rossana Bozzi hanno notato l’auto segnalata vicino a un distributore di carburante: il veicolo era fermo, con il motore acceso. Il 34enne era a bordo, in evidente stato di agitazione. È stato arrestato per rapina aggravata. Al termine delle procedure di rito, è stato accompagnato all’interno della casa circondariale di Pavia.