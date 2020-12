Mortara, fermato con marijuana e bilancino di precisione: minorenne denunciato

È stato trovato in possesso di 2 sacchetti in cellophane con all’interno della marijuana, complessivamente 36 grammi. Il giovane, un minorenne di nazionalità marocchina, è stato fermato il giorno di Natale in via Porta di Giove, a Mortara, nel corso di un controllo del territorio predisposto dai carabinieri.

Durante la perquisizione, i militari hanno anche trovato un bilancino elettronico di precisione e 90 euro in contanti, denaro ritenuto provento dell’attività illecita. Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, per violazione all’articolo 73 del Dpr 309/90.