Neve e ghiaccio: diversi incidenti nel corso della mattinata

Le nevicate, cominciate nella notte tra domenica e lunedì, hanno causato diversi disagi in Lomellina e sono all’origine di alcuni dei sinistri stradali che si sono verificati durante la mattinata di oggi.

Intorno alle 5,40 i soccorritori del 118 sono intervenuti sulla sp 211, in territorio comunale di Albonese, per soccorrere un uomo di 42 anni. Il suo veicolo è uscito di strada; sul posto automedica del 118 e ambulanza della Croce Rossa di Mortara, che ha poi trasportato l'uomo in codice giallo all’ospedale civile di Vigevano.

A Robbio un pullman della linea Mortara-Vercelli è uscito di strada sulla sp 596; illeso il conducente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Altri incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze, si sono registrati sulla Sp 596 a Garlasco e a Palestro.

A Vigevano, intorno alle 11, un’auto è finita fuori strada lungo la circonvallazione esterna. Poco prima delle 11,30, in corso Genova, i sanitari del 118 sono dovuti intervenire con due ambulanze della Croce Azzurra e della Croce Rossa per soccorrere tre persone – due donne di 25 e 52 anni e un uomo di 64 – rimaste coinvolte in un incidente; uno dei veicoli è finito contro un palo. Nessuno di loro avrebbe riportato gravi conseguenze. Sul posto anche i vigili del fuoco.