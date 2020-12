Treni, sulla Alessandria-Mortara-Milano 33 convogli soppressi

A causa delle previsioni meteo che annunciavano neve sulla Lombardia, già ieri (domenica) Trenord e Rfi avevano comunicato ai viaggiatori che ci sarabbero state variazioni per quanto riguarda il servizio di trasporto ferroviario. Di sicuro, però, i pendolari della linea Alessandria-Mortara-Milano non si aspettavano un "taglio" del genere.

Alle 17,40 di oggi (lunedì) sono già stati 33 i treni soppressi sulla linea, con grandi disagi per i lavoratori; diversi convogli hanno accumulato ritardi significativi, perfino di oltre due ore, come si è registrato per il 10022 (partito alle 6,09 da Alessandria e arrivato a Porta Genova alle 9,41).