Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco per far fronte alle conseguenze delle nevicata di ieri. Tra le operazioni in corso, anche la rimozione della neve dai tetti delle abitazioni, che rischierebbe di cadere sui passanti e sulle autovetture, oltre ad appensantire gli edifici.

Nelle foto di Jose Lattari, i vigili del fuoco al lavoro martedì pomeriggio in una abitazione di corso Milano.