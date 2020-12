Esplosione in una casa di Bastida de' Dossi: ferito il proprietario

Questa mattina (martedì) una squadra di vigili di fuoco di Voghera è intervenuta nella frazione di Bastida de' Dossi in seguito all’esplosione di una abitazione. Subito sono scattate le operazioni di soccorso per mettere in salvo il proprietario della casa, rimasto ferito serio.



Successivamente, valutate le condizioni dello stabile, l’abitazione è stata dichiarato totalmente inagibile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, oltre al sindaco e al tecnico comunale.