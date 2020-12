In Lombardia 843 nuovi casi, diminuiscono i ricoverati

Sono 11212 i nuovi contagi registrati in Italia, a fronte di 128740 tamponi processati; il rapporto positivi-tamponi è all'8,71%. I morti causati da Covid nelle ultime 24 ore sono 659.

Con 11607 tamponi processati è di 843 il numero dei nuovi positivi in Lombardia (ieri erano 573 con 5486 tamponi); il rapporto tra tamponi e positivi è al 7,2% (ieri 10,4%). In provincia di Pavia sono 74 i nuovi casi (ieri 42). Sono attualmente 498 i ricoverati in terapia intensiva (-14); mentre sono 3634 i pazienti negli altri reparti (-157). Risultano 49 le persone decedute per Covid in Regione nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 42); dall’inizio della pandemia 24958.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 256 di cui 206 a Milano città

Bergamo: 14

Brescia: 105

Como: 50

Cremona: 38

Lecco: 34

Lodi: 29

Mantova: 46

Monza e Brianza: 59

Pavia: 74

Sondrio: 42

Varese: 68