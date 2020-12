Pieve del Cairo, a fuoco un pick-up: l'intervento dei vigili del fuoco

Una squadra di vigili del fuoco volontari di Mede è intervenuta nella tarda mattinata di oggi (martedì) sulla Sp211, per un incendio che ha interessato un pick-up Mitsubishi. Le operazioni per spegnere le fiamme sono state immediate, e hanno evitato che l'intero veicolo venisse distrutto. Il traffico ha subito dei rallentamenti per circa un’ora per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione del veicolo.