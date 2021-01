Covid-19: risale il tasso di positività (+14,1%)

Sono 3.056, a fronte di 25.467 nuovi tamponi, i casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta all’11,9%. I decessi sono stati 80 per un totale di 25.203 mentre guariti e dimessi sono 2.287 più di ieri per un totale di 401.444. In ospedale restano 3.352 persone (-85) delle quali 487 (-2) in terapia intensiva. La provincia di Milano rimane quella con il numero più alto di contagi, 800 dei quali 308 a Milano città, seguita da quella di Brescia (+462) e da quella di Mantova (+328). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 308.

In tutto il Paese i nuovi casi sono stati 22.211 con 462 decessi. Il tasso di positività risale al 14,1%. I ricoverati sono 22.822 (-329) dei quali 2.553 in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 16.877 più di ieri. Ad oggi i cittadini vaccinati sono 34.296.