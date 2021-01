Tromello, ubriaco appicca fuoco all'appartamento: arrestato per incendio doloso aggravato

In preda ai fumi dell'alcol e a causa di divergenze con i familiari ha appiccato fuoco alla sua abitazione di via Pascoli a Tromello. E' accaduto questa notte intorno alle 3.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Garlasco e Mortara che hanno dovuto lavorare a lungo per avere ragione delle fiamme e hanno dichiarato inagibili i locali del piano terreno.

A seguito degli accertamenti svolti dai carabinieri l'uomo. D.K., 45 anni, originario dell'ex-Jugoslavia, è stato tratto in arresto con l'accusa di incendio doloso aggravato. Accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale è stato dimesso con una diagnosi di sospetto stato di ebbrezza con un giorno di prognosi e successivamente è stato condotto in carcere di Pavia dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.