Covid-19: in Lombardia 1.402 nuovi casi e 78 decessi.

Sono 1.402, a fronte di 11.758 tamponi effettuati, i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. L’indice di positività si attesta all’11,9%. I decessi sono stati 78 per un totale di 25.281 dall’inizio della pandemia. Negli ospedali al momento restano 3.293 persone (-59) delle quali 491 (+4) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 626 più di ieri per un totale di 402.070. La provincia di Milano conta 596 nuovi positivi (163 a Milano città) seguita da quella di Brescia (+226) e da quella di Monza e Brianza (+131). In provincia di Pavia i nuovi casi sono stati 49.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono stati 11.831 con 364 decessi ed un indice di positività al 17,6% in salita per il terzo giorno consecutivo. I dimessi sono 9.166, i degenti sono 22.948 (+126) dei quali 2.569 (+16) in terapia intensiva. Nessuna regione è ancora a zero decessi. Ad oggi sono state vaccinata 52.037.