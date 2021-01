Gambolò, parti pericolanti di un edificio: intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Vigevano sono intervenuti questa mattina in via Roma a Gambolò per effettuare la rimozione di alcune parti pericolanti di un edificio.

L’intervento si è protratto per circa un’ora e per completarlo è stato necessario ricorrere ad una autoscala appositamente arrivata da Pavia grazie alla quale è stato possibile provvedere alla messa in sicurezza di tutta la zona. Per fortuna non c'è stato il coinvolgimento di persone. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale.