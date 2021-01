Vigevano, lite in famiglia: denunciati madre e figlio

Madre e figlio, 38 anni lei, 21 lui, sono stati denunciati ieri dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano rispettivamente per minacce aggravate e danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti offendere. L'episodio, avvenuto in due tempi, si è verificato nel pomeriggio di ieri in via Bolivia. I militari sono intervenuti una prima volta per sedare una accesa discussione tra madre e figlio. Davanti alle continue richieste di denaro di quest'ultimo la donna ha perso il controllo e ha impugnato un coltello con il quale ha minacciato il figlio.

A farla desistere sono stati i carabinieri che nella serata sono tornati sul posto dove il ventunenne con una catena aveva danneggiato l'auto del parroco della chiesa di Gesù Divin Lavoratore e anche la porta di ingresso alla canonica. In questo caso il giovane ha rimediato una denuncia per danneggiamento e per il porto della catena.