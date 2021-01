Vigevano, falliti due tentativi di spaccata

Due tentativi di spaccata sono falliti nella notte ai danni dei bar Frog di via Dante e Videorent di via Cairoli. Chi ha agito, non è escluso che possa essere la stessa persona, ha colpito ripetutamente la parte inferiore delle porte di ingresso con un oggetto contundente, danneggiandole ma non riuscendo ad entrare e a compiere la razzia che aveva in programma.

Sull'accaduto sono in corso le indagini da parte della polizia locale che nelle prossime ore potrebbe acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle zone nelle quali sono avvenuti i fatti e ricavarne elementi utili per risalire all'identità del responsabile.