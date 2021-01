Covid-19:in Lombardia 1.709 nuovi contagi e 36 decessi

Sono 1.709, a fronte di 13.209 tamponi effettuati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore con il tasso di positività attestato al 12,9%. I decessi sono stati 36 mentre guariti e dimessi sono stati 728. In ospedale restano 3.267 persone (-26) delle quali 489 (-2) in terapia intensiva. Varese è la provincia con il maggior numero di casi (+408) seguita da Milano (+361, +140 a Milano città) e Como (+330). I nuovi casi in provincia di Pavia sono 64.

In tutta Italia i nuovi contagi sono 14.245 con un indice di positività al 13,8% e 347 decessi. Guariti e dimessi sono 14.746 più di ieri mentre in ospedale i degenti sono 23.075 (+127) dei quali 2.583 (+14) in terapia intensiva. Il Veneto è la regione con l’incremento più alto, seguita dall’Emilia-Romagna. Ad oggi i cittadini vaccinati sono 84.730.