Covid-19: in Lombardia 863 nuovi casi e 27 decessi

Sono 863, a fronte di 8.161 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore con un tasso di positività del 10,5%. I decessi sono stati 27 per un totale di 25.344 vittime del virus. In ospedale restano 3.227 persone (-40) delle quali 484 (-5) in terapia intensiva. I guariti ed i dimessi sono 5.104 più di ieri. La provincia che fa registrare il maggior numero di casi è quella di Brescia (+302) seguita da quella di Milano (+246 di cui 89 a Milano città) e da quella di Monza e Brianza (+73). In provincia di Pavia i nuovi contagiati sono 29.

In tutto il Paese i nuovi casi sono 10.800 a fronte di 24.981 tamponi in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività è per il secondo giorno attestato al 13,8%. I deceduti sono stati 348 (+1) mentre guariti e dimessi sono 16.202 in più. Aumentano le degenze con 23.317 ricoverati (+242) dei quali 2.579 (+136) in terapia intensiva. I vaccinati sono attualmente 118.713.