Parona, travolto dal treno: linea bloccata per diverse ore

La circolazione sulla linea ferroviaria Milano-Mortara è rimasta interrotta per alcune ore nella notte a causa di un uomo che è stato travolto dal treno partito alle 23.42 dallo scalo milanese di Porta Genova nel tratto tra Parona e Mortara. Secondo i primi riscontri della Polfer, che sta indagando sull'accaduto, si tratterebbe di un gesto volontario.

Il traffico sulla linea è rimasto bloccato sino alle 5.45 per consentire il recupero della salma e i rilievi del caso. Due sono stati i treni cancellati: quello in partenza da Mortara alle 5.45 e quello in partenza da Porta Genova alle 6.44