Covid-19: 1.338 nuovi casi in Lombardia, 98 in provincia di Pavia

Sono 1.338, a fronte di 12.790 tamponi effettuati, i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia. Il tasso di positività è oggi del 10,4%. I decessi sono stati 62 per un totale di 25.406 mentre guariti e dimessi sono stati 1.646 più di ieri per un totale di 409.548. Aumentano i ricoverati che sono 3.334 (+117) dei quali 475 (-9) in terapia intensiva. La provincia di Varese è quella con il maggior numero di nuovi casi (+304), seguita da quella di Milano (+254) e da quella di Mantova (+162). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 98.

In tutto il Paese i nuovi casi sono 15.378 con 57.113 tamponi effettuati in più. I decessi sono stati 649 (erano 348) mentre il rasso di positività si assesta all'11,4%. Guariti e dimessi sono 16.023 mentre aumentano i pazienti ricoverati che sono 23.395 (+78) dei quali 2.569 (-10) in terapia intensiva. Ad oggi i vaccinati sono 182.442.