Gropello, in auto due chili di marijuana: quarantenne in manette

Nel bagagliaio della sua auto, nascosti in un sacco nero, nascondeva due chili di marijuana. Gli agenti della polizia stradale di Pavia hanno tratto in arresto un uomo di 40 anni. Il controllo è avvenuto all'esterno del casello autostradale sulla Milano-Mortara nella serata di mercoledì scorso.

Gli agenti aveva fermato per un controllo una Ford Fiesta bordeaux: insospettiti dal forte odore proveniente dall'abitacolo hanno deciso di procedere ad un controllo più accurato che ha portato al ritrovamento della droga. L'uomo, già noto per reati analoghi, è stato arrestato e condotto in carcere a Pavia.