Elachem travolgente: Pavia spazzata via nel derby (91-69)

E’ una Elachem Vigevano vicino alla perfezione quella che strapazza la Riso Scotti Pavia nel derby dell’Epifania. I ducali sono padroni assoluti del campo sino dalla contesa iniziale e mettono in mostra un affiatamento del collettivo che conferma che non è affatto un caso che stiano a guardare tutti dal gradino più alto della classifica. Pavia di contro mette in vetrina da subito i suoi limiti e il primo quarto li definisce tutti nel 28-18 di parziale. La forza dei ducali è il gioco d’insieme che è a tratti sfolgorante, con una circolazione di palla di una fluidità straordinaria, volta alla ricerca del tiro aperto che arriva puntualmente e con percentuali da urlo. Chiuderanno con uno strepitoso 13/26da tre punti. Giorgi è a lungo padrone del pitturato (16 punti e 5 rimbalzi) e a turno i compagni, come Mazzucchelli (19 punti e 25 di valutazione), dimostrano che non ci sono primi violini ma tanti protagonisti.

Il 47-43 del riposo lungo, figlio del 19-35 di frazione, è solo un fuoco di paglia, perché al rientro la Elachem mette le cose a posto impacchettando un parziale da 28-8 che chiude ogni discorso. Da lì in avanti la partita è in assoluta discesa, con Pavia che progressivamente si scompone mentre i padroni di casa restano in controllo sino al 91-69 finale.

Elachem Vigevano: Mazzucchelli 19, Passerini 10, Bugatti 2, Gatti 15, Giorgi 16, Cucchiaro 8, F. Rossi 7, Tassone 5, Bevilacqua 9, Rosa. All. Piazza.

Riso Scotti Pavia: Piazza 7, Touré 10, Nasello 10, Torgano 17, E. Rossi 5, Donadoni 20, D’Alessandro, Barbieri, Dessì; n.e. Sacchi, Cremaschi e Botteri. All. Di Bella.

Parziali: 28-18: 47-43: 75-51.

Tiri liberi: Elachem 16/22, Riso Scotti 10/16.