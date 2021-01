Covid-19: in Italia 18.020 nuovi casi e 414 decessi; tasso di positività al 14,8%

Sono 2.799, a fronte di 20.331 tamponi effettuati, i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore e che hanno portato il tasso di positività al 13,7%. I decessi sono stati 34 mentre guariti e dimessi sono stati 1.214 più di ieri. Calano i ricoverati, oggi 3.363 (-61) dei quali 473 (+2) in terapia intensiva. La provincia di Milano è quella con il maggior numero di nuovi casi (+753 dei quali 284 a Milano città), seguita da quella di Varese (+566) e da quella di Brescia (+455). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 103.

In Italia i positivi sono 18.020 più di ieri mentre i decessi sono 414 (erano 548). Il tasso di positività sale al 14,8%. Guariti e dimessi sono 15.659 più di ieri. I ricoverati sono 23.291 (+117) dei quali 2.587 (+16) in terapia intensiva. Ad oggi gli italiani vaccinati sono 121.275.