Covid-19: 1.963 nuovi casi in Lombardia, i decessi sono 133

In Italia i nuovi contagiati sono 17.533 (erano 18.020 ieri) e i decessi 620 (erano 414) per un totale di 77.911 vittime. Il tasso di positività passa dal 14,8% al 12,4%. Guariti e dimessi sono 17.575 più di ieri mentre negli ospedali restano 23.313 persone (+22) delle quali 2.587 (+187) in terapia intensiva. Ad oggi gli italiani vaccinati sono 413.121.

In Lombardia i nuovi casi sono 1.963 contro i 2.799 di ieri, mentre i decessi passano da 34 a 133. L'indice di positività si attesta al 10,6%. In ospedale restano 3.436 persone (+73) delle quali 466 (-7) in terapia intensiva; guariti e dimessi sono 1.395 più di ieri. Quella di Milano è la provincia più colpita (+565 di cui 199 a Milano città), seguita da quella di Brescia (+376) e da quella di Mantova (+158). I nuovi casi in provincia di Pavia sono 130.