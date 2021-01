Open day in streaming, ecco le prossime date in vista delle iscrizioni

I comprensivi di Vigevano stanno organizzando in questi giorni gli appuntamenti – quest’anno in streaming a causa della pandemia – per presentare l'offerta didattica in vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico. L’Ic di via Anna Botto organizza l’open day per la media Besozzi questo sabato (9 gennaio), dalle 11 alle 12,30, sulla piattaforma “Go to Meeting”. Sabato è in programma anche il porte aperte virtuale alla scuola primaria Ramella, dalle 17 alle 18,30. Sono inoltre stati realizzati dei video promozionali per la Boschetti Alberti (https://youtu.be/sgKIjFf38Ew) e per la Ramella (https://youtu.be/JP6go0ffgrc).

All’Ic di piazza Vittorio Veneto, gli open day si terranno su Google Meet lunedì 11 gennaio alle 17,30 per la primaria Marazzani; martedì 12 alle 17,30 per la primaria regina Margherita; mercoledì 13 per la primaria Don Milani alle 17,30; venerdì 8, dalle 18,30 alle 20 alla media Bussi, con replica in modalità streaming con Google Meet sabato 9 dalle 15 alle 16,30. Il comprensivo di via Valletta Fogliano ha in calendario l’appuntamento di venerdì 8 gennaio in streaming alle 17,30 per le scuole dell’infanzia Bianchi e Mastronardi, mentre è possibile visionare on line i materiali delle presentazioni già avvenute. All’Ic di viale Libertà l’ultimo appuntamento in agenda, dopo gli open day virtuali di dicembre, è quello di lunedì 11, dalle 18 alle 19 per la scuola secondaria di primo grado Robecchi (su Google Meet).