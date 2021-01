Vigevano, artigiani, imprenditori e lavoratori autonomi chiedono il sostegno del Comune

Commercianti, artigiani, imprenditori e lavoratori autonomi hanno manifestato questa mattina in piazza Ducale per chiedere la riduzione delle tasse locali, tariffe agevolate sulle utenze e la pianificazione delle imposte locali per il prossimo biennio e l'apertura di un tavolo di confronto con le istituzioni locali.

A seguire una delegazione ha incontrato il sindaco Andrea Ceffa.