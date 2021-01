Dalla tasca del giubbotto spunta la lama di un coltello a serramanico: 21enne nei guai

Prima si è scagliato contro la segnaletica e le transenne tra la piazza e via del Popolo, posizionate in seguito alla caduta di alcuni calcinacci. All’arrivo dei carabinieri è però fuggito via. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio (venerdì), intorno alle 15,20. Il responsabile, un 21enne di Vigevano già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato fermato poco dopo da una pattuglia del Radiomobile della polizia locale. Il giovane stava girando per il centro storico con un coltello a serramanico (di 18 centimetri), facendo allarmare alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

La lama del coltello, infatti, spuntava fuori da una tasca del giubbotto. Quando uno degli agenti si è avvicinato, il 21enne avrebbe cercato di prendere il coltello, ma è stato prontamente bloccato e disarmato. Ora dovrà rispondere del reato di porto abusivo di coltello. Nei giorni scorsi gli agenti della polizia locale si erano già occupati del giovane, chiamati a intervenire in seguito a una lite familiare. Il 21enne sarebbe inoltre responsabile dei danneggiamenti all’auto della madre, alla quale avrebbe forato i pneumatici.