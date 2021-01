I carabinieri recuperano le statue del presepe rubate a Natale

Ieri mattina (venerdì), i carabinieri hanno effettuato una perquisizione all’interno di una roulotte in via Muggiano, a Milano, recuperando le statue in gesso che erano state rubate il giorno di Natale dal presepe realizzato nel quartiere giardino, a Cesano Boscone, dall'omonima associazione.

I militari della Stazione di Cesano Boscone sono riusciti a risalire al responsabile attraverso una serie di attività investigative e alla visione dei filmati delle telecamere della videosorveglianza comunale, analizzati grazie al supporto della polizia locale. L'autore del furto è stato denunciato in stato di libertà. Le statue sono state riconsegnate al responsabile dell'associazione.