In Lombardia 2506 nuovi contagi, in provincia di Pavia 183

In Italia sono stati registrati 19976 nuovi contagi, e 483 decessi nell’ultimo giorno.

In Lombardia sono 2506 i nuovi contagi accertati (ieri 1963), a fronte di 24847 tamponi processati (ieri 18415), con una percentuale dei positivi sui tamponi effettuati al 105 (ieri 10,6%); 63 i decessi per Covid nelle ultime 24 ore (ieri 133), dall’inizio della pandemia 25728. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 183 (ieri 130). Sempre in Regione, sono attualmente 456 (-10) i pazienti in terapia intensiva e 3577 quelli ricoverati negli altri reparti (+141).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 641 di cui 258 a Milano città

Bergamo: 62

Brescia: 413

Como: 227

Cremona: 139

Lecco: 113

Lodi: 73

Mantova: 244

Monza e Brianza: 195

Pavia: 183

Sondrio: 70

Varese: 87

«I prossimi colori delle Regioni – ha spiegato oggi (sabato) il presidente della Lombardia Attilio Fontana, durante la conferenza stampa per presentare la nuova giunta regionale – si decideranno venerdì, quando arriveranno i risultati al Cts. Dovremo capire se l’RT e gli altri parametri che determinano il passaggio di colore peggioreranno nella prossima settimana, o miglioreranno. Nel caso in cui dovessero peggiorare, noi siamo vicini al rosso, c’è la possibilità che dal venerdì della prossima settimana, per la Lombardia scatti la zona rossa. Dall’inizio di dicembre l’indicazione dei parametri che determinano il passaggio delle Regioni da una zona all’altra, è stata modificata e resa più rigorosa. I dati che non scendono indicano che dobbiamo prestare attenzione, non possiamo ritenere che il problema si sia risolto».