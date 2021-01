Vigevano, prende a pugni il padre: 54enne perde un occhio

Un litigio degenerato in aggressione, che è scoppiato ieri pomeriggio (sabato), poco dopo le 17, nei pressi di un bar di corso Vittorio Emanuele. All’origine delle tensioni ci sarebbero motivi economici. A un certo punto il 21enne – residente a Vigevano – ha colpito il padre, sferrandogli un pugno all’occhio.

L’uomo, 54 anni, è stato soccorso e portato in ospedale. Le sue condizioni sono subito apparse serie; è poi stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma avrebbe perso la vista da un occhio a causa delle gravi lesioni riportate. Il figlio è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri in serata; trattenuto in attesa della direttissima, è accusato di lesioni personali gravissime.