Covid-19: in Lombardia 1.431 nuovi casi e 62 decessi

Sono 1.431 a fronte di 13.356 tamponi effettuati i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. L'indice di positività è attualmente al 10,7%. I decessi sono stati 62 mentre guariti e dimessi sono stati 4.717 più di ieri. Calano i ricoverati che sono 3.522 (-76) dei quali 462 (+3) in terapia intensiva. La provincia di Milano è quella che mantiene il numero più alto di casi (+434 di cui 142 a Milano città), seguita da quella di Brescia (+289) e da quella di Varese (+181). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 29.

In Italia i nuovi contagi sono 12.532 con 48.102 tamponi in meno. I decessi sono stati 448 (erano 361) mentre i guariti e i dimessi sono stati 16.035. L'indice di positività è al 13,7%. I ricoverati sono 23.603 (+176) di cui 2.642 (+27) in terapia intensiva. Ad oggi gli italiani vaccinati sono 642.219.