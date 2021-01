Vigevano, bestemmie e immagini porno all'open day della primaria

Il fenomeno è conosciuto come "zoombombing". Si tratta di un'azione di disturbo – anche con frasi offensive, razziste o pornografiche – messa in atto da utenti anonimi durante le videochiamate e le riunioni a distanza. Episodi simili si sono registrati un po' dappertutto e anche durante gli open day, in streaming a causa del covid, delle scuole.

Oggi pomeriggio (lunedì) è accaduto alla presentazione della primaria Marazzani, che fa parte del comprensivo di piazza Vittorio Veneto. «Eravamo collegati con Google Meet e a un certo punto – racconta uno dei genitori che erano connessi – abbiamo sentito brutte parole e bestemmie a tutto spiano. Poi sullo schermo è comparso un video porno». È probabile che nelle prossime ore venga presentata una formale denuncia alla polizia postale.