Covid-19: in Lombardia 1.146 nuovi casi e 54 decessi

Calano i casi di contagio registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore che passano da 1.488 a 1.146 a fronte di 15.964 nuovi tamponi effettuati. Il tasso di positività scende al 7,1%. I decessi sono 54 (25.903 in totale) mentre guariti e dimessi sono 1.184 più di ieri per complessive 423.074 persone. Aumentano i ricoveri: in ospedale ci sono oggi 3.641 degenti (+119) dei quali 466 (+4) in terapia intensiva. La provincia di Milano resta quella con il maggiore incremento di casi (+355 dei quali 135 a Milano città), seguita da quella di Mantova (+154) e da quella di Varese (+144). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 95.

In tutta Italia i nuovi casi di contagio sono 14.242 (con 49.985 tamponi in più di ieri) contro i 12.532 di lunedì. Il tasso di positività scende al 10,05% (ieri era al 13,7%). I decessi passano dai 448 di ieri ai 616 di oggi mentre guariti e dimessi sono 19.565 per un totale di 1.653.404.

Aumentano le degenze ma solo nell'area non critica: in ospedale restano 23.712 persone (+109) delle quali 2.636 (-6) in terapia intensiva. Ad oggi gli italiani che sono stato vaccinati sono 731.539.