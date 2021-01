Covid-19: in Lombardia tasso di positività al 7%

Sono 2.245, a fronte di 31.880 tamponi effettuati, i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, dato che porta il tasso di positività al 7%. I decessi sono stati 51 (25.954 il totale) mentre guariti e dimessi sono 1.641 più di ieri per un totale di 424.720. Aumentano, anche se di poco, i ricoverati, oggi 3.651 (10) dei quali 462 (-4) in terapia intensiva. La provincia di Milano resta sempre quella con il maggior incremento di casi (+544 di cui 215 a Milano città), seguita da quella di Brescia (+385) e da quella di Varese (+218). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 206.

In tutto il Paese i positivi nelle ultime 24 ore sono cresciuti di 15.774 unità (erano 14.242 ieri) con 507 decessi (erano 616) per un totale di 80.326 vittime dallo scorso febbraio ed un tasso di positività che si attesta al 9%. Guariti e dimessi sono 20.532 più di ieri mentre calano i ricoverati, oggi 23.525 (-187) dei quali 2.579 (-25) in terapia intensiva. La Lombardia torna ad essere la regione più colpita, seguita da Sicilia, Veneto e Lazio. Ad oggi gli italiani vaccinati sono 800.730.