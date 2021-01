Vigevano, truffe al telefono: ancora pensionati nel mirino

Una truffa andata a segno e una seconda fallita di poco. E' il bilancio delle ultime ore in città. In entrambi i casi le vittime, due pensionate di 81 e 85 anni, sono state raggiunte telefonicamente da una donna che si è spacciata in un caso come la nipote e nell'altro come la figlia. In entrambe le circostanze c'è stata una richiesta di denaro per far fronte ad urgenti spese mediche.

Nel primo caso la malvivente ha ottenuto il suo scopo: convincere la vittima a raccogliere l'oro che aveva in casa, per un valore non quantificato, e a consegnarlo ad una donna che lei credeva essere la cassiera dall'ospedale. Nel secondo caso la vittima designata ha sospettato il raggiro e, con l'intervento dell'altra figlia che vive in un appartamento sullo stesso pianerottolo, ha evitato il peggio.

Sui due episodi indagano i carabinieri; non si esclude che la truffatrice non abbia colpito a caso ma abbia scelto con cura le sue vittime delle quali conosceva abitudini e relazioni familiari.