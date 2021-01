Adele, l’ex mondina che a 106 anni ha sconfitto il Covid

Ha sconfitto il Covid a 106 anni. La protagonista della storia è Adele Boseggia, ed è l’ospite più anziana di Casa Serena, Rsa di Cilavegna. «La sua guarigione – afferma il presidente della struttura, Pierangelo Ugazio – ci dà coraggio e speranza».

Nata a Brindisi da genitori veneti, ex mondina, ha vissuto a Parona e a Cilavegna, lavorando anche in Svizzera e Germania. Adele aveva contratto il virus a ottobre, ed era stata trasferita in isolamento al sesto piano; le sue condizioni non sono mai state gravi, ed è stata curata all’interno della casa di riposo. Pochi giorni fa è arrivato l'esito del secondo tampone di controllo: negativo.

