Clir: «Urgente trovare soluzioni che preservino la gestione pubblica»

«Si avvicina l'assemblea che deciderà le sorti del Clir. Come Partito Democratico chiediamo chiarezza su una gestione che ha portato a seri rischi per la continuità aziendale. Il centro-destra oggi ha responsabilità e non può esimersi dal confronto sul tema e sul come si sia arrivati a questa situazione. Siamo preoccupati per le conseguenze che questo scenario avrà per la Lomellina. Oltre a un danno patrimoniale enorme, con debiti e vari interrogativi, l'attuale gestione comporta il rischio di lasciare a casa i dipendenti e sulle strade montagne di rifiuti. A pagare, dunque, saranno ancora una volta le famiglie e i Comuni lomellini. Serve chiarezza sulle cause delle perdite nel Clir e serve conoscere le eventuali posizioni debitorie di ogni singolo comune, ammesso che ve ne siano. È ormai urgente trovare le possibili e difficili soluzioni che preservino la gestione pubblica. Per fare questo serve una forte unità d'intenti, sulla base di chiari e trasparenti Piani finanziari nel medio periodo. Riteniamo che si debbano mettere in campo politiche industriali che guardino al livello provinciale - anche con società pubbliche provinciali - per garantire l'interesse delle comunità locali, la qualità dei servizi pubblici, la sostenibilità economica e ambientale. Dieci anni fa si parlava di una società unica per i rifiuti, oggi questo obiettivo mai raggiunto risulta forse troppo ambizioso: proviamo allora a ragionare per ambiti territoriali ottimali (aree omogenee). Bisogna trovare una strategia che garantisca adeguati investimenti sugli impianti, migliori performance di servizio e una raccolta veramente differenziata. Bisogna approfondire il dialogo tra i vari attori del nostro territorio, per affrontare adeguatamente problemi strutturali (rifiuti, trasporti, viabilità, rilancio economico). Per ricostruire occorre una visione per il bene comune. Il Pd è al lavoro».