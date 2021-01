ioapro1501: dalla Prefettura l’invito a sospendere forme non legittime di protesta

Sospendere le «forme non legittime di protesta in contrasto con le misure di contenimento del contagio, che potrebbero mettere a rischio la salute della collettività, oltre ad aumentare la conflittualità». È questo l’invito che arriva dalla Prefettura di Pavia, dove questa mattina (giovedì) si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine, dei Comuni di Pavia, Vigevano e Voghera, della Camera di Commercio e dell’Ascom – in vista della manifestazione nazionale di disobbedienza civile, denominata #ioapro1501, in programma per la giornata di domani, venerdì 15 gennaio.

L’iniziativa ha l'obiettivo di protestare contro le limitazioni in vigore per le attività economiche, in particolare bar e ristoranti. «La Prefettura – si legge nella nota – in questo momento di difficoltà e di incertezza derivante dalle necessarie limitazioni, che hanno determinato significative ricadute su vari settori economici, ha voluto richiamare al senso di responsabilità tutte le categorie economiche e produttive, evidenziando la necessità di rispettare i provvedimenti governativi per superare insieme, con l’aiuto di tutti i supporti e ristori messi in campo dallo Stato, le Regioni e gli enti locali, l’attuale pandemia, in considerazione del fatto che la curva epidemiologica è ancora in crescita».