Mettono in vendita on line "Bimbi" usato, incassano i soldi e spariscono: 2 denunciati

Aveva acquistato un elettrodomestico per la cucina usato, un "Bimbi", dopo aver visto un annuncio su Marketplace (piattaforma online di Facebook), pubblicato lo scorso 17 settembre. La signora, residente a Mortara, aveva contattato il venditore, versando poi 200 euro su una carta Postepay. Ma, dopo aver incassato i soldi, il venditore si è reso irreperibile, senza ovviamente spedire la merce.

La signora si è quindi rivolta ai carabinieri, denunciando l'accaduto. Dopo una serie di indagini, i militari della Stazione di Gravellona Lomellina sono riusciti a risalire agli intestatari della carta e all'utenza telefonica utilizzata dai truffatori per contattare la vittima. I due malviventi – un 59enne e un 38enne entrambi residenti in provincia di Napoli e con pregiudizi penali – sono stati identificati anche grazie alla collaborazione dei carabinieri delle Stazioni di Varcaturo e Napoli Posillipo: dovranno rispondere di truffa in concorso.